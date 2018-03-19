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Polis ceza yazınca benzin döküp aracı yakmaya kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:07 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, polis tarafından kendisine 'muayenesi geçmiş kamyon kullanmak'tan, oğluna ise ehliyeti olmadan traktör kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Ramazan B., benzin dökerek, aracı yakmak istedi.

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, polis tarafından kendisine 'muayenesi geçmiş kamyon kullanmak'tan, oğluna ise ehliyeti olmadan traktör kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Ramazan B., benzin dökerek, aracı yakmak istedi. Olay, saat 09.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sebze Hali'nin girişinde meydana geldi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan B. yönetimindeki 58 AF 322 plakalı kamyonu ve arkasındaki Sefa B.'nin kullandığı 58 EE 855 plakalı tomruk yüklü traktörü durdurdu. Kamyonun muayenesinin geçtiğini ve traktör sürücüsü Sefa B.'nin ehliyetinin olmadığını tespit eden ekipler, baba- oğul hakkında cezai işlem uyguladı. Ceza yazılmasına sinirlenen Ramazan B., kamyonun üzerine çıkarak, araçta bulunan bidondaki yağ ve benzini tomrukların üzerine döküp, yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de önlem aldı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen Ramazan B. ile oğlu Sefa B., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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