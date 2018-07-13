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Polis çiftin evinden ziynet eşyası çalan hırsızlardan biri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'da polis çiftin evinden, içersinde 16 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı battaniyeye koyup çalan iki hırsızdan S.K.

Polis çiftin evinden ziynet eşyası çalan hırsızlardan biri yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da polis çiftin evinden, içersinde 16 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı battaniyeye koyup çalan iki hırsızdan S.K. yakalandı.
Olay dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 Sokak'taki 6 katlı binanın dubleks dairesinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.Ö. sabah saatlerinde evden ayrılırken, polis eşi D.Ö. ve iki çocuğu evde kaldı. Bu sırada binanın arka bahçesine 20-25 yaşlarında iki erkek girdi. Bina önünde bulunan ağaçtaki incirden yiyen 2 kişi, daha sonra yukarı çıkarak ortak katın demir korkuluğunu kırıp polis memurunun dairesine girdi. D.Ö. ve iki çocuğu evde olduğu sırada şüphelilerden biri yatak odasında, içersinde 16 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı battaniyeye sarıp bina girişine indirdi. Gözcülük yapan diğer şüpheli ile birlikte iki hırsız battaniyeye sarılı kasayla kaçtı. Bir süre sonra kasanın yerinde olmadığını fark eden D.Ö., durumu eşi S.Ö.'ye bildirdi. S.Ö.'nün ihbarıyla eve çok sayıda polis ekibi geldi.
Binadaki bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin S.K ile A.A. olduğunu belirleyen polis, gece yarısı operasyon düzenledi. Operasyonda S.K. evinde gözaltına alınırken, diğer şüpheli A.A. adresinde bulunamadı. S.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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