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Polis, cinayetin izini saatlerce Şehir Polis Kamerası kaydı izleyerek buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 20:37 | Son Güncelleme

Malatya’da geçtiğimiz Ocak ayında 1 kişinin öldürüldüğü olayın ardından, polis saatlerce Şehir Polis Kamerası kaydını tarayarak şüphelilerin izine rastladı.

Malatya’da geçtiğimiz Ocak ayında 1 kişinin öldürüldüğü olayın ardından, polis saatlerce Şehir Polis Kamerası kaydını tarayarak şüphelilerin izine rastladı. Yapılan operasyonla 4 zanlı yakalanarak tutuklandı.
17 Ocak günü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde ıssız bir bölgede yaşanan olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mehmet Mert Kadıoğlu (35) hayatını kaybederken Ergül Gül (38) ise yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Zanlıların olay yerine geldikleri beyaz bir aracın görüntüsüne ulaşan cinayet büro ekipleri, buradan yola çıkarak bölgeye gelen tüm Şehir Polis Kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Tek tek tüm kayıtları inceleyen ekipler, önce aracın markasına sonra ise plakasına ulaştı. Bu süreçten sonra plaka tanıma sistemleri üzerinden de destek alan ekipler araç içerisindeki şahısları tespit edince operasyon için düğmeye basıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla şüpheliler R.K., A.T., M.K. ve M.P. gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 zanlıda tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderilirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu öğrenildi.

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