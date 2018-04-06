HABER

Polis dolandırıcıya yatırılan parayı engelledi, sahibini arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şahıslara yönelik operasyon yapan Adana polisi, dolandırıcılara yüklü miktarda para yatıran bir vatandaşın parasını bloke etti ancak para transferi başkasının kimlik numarasıyla yapıldığı için parayı yatıran mağdura ulaşılamadı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay önce kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtan kişilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

Kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandıran şahıslara yönelik operasyon yapan Adana polisi, dolandırıcılara yüklü miktarda para yatıran bir vatandaşın parasını bloke etti ancak para transferi başkasının kimlik numarasıyla yapıldığı için parayı yatıran mağdura ulaşılamadı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay önce kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtan kişilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı. Bu takip sonucunda 1 Mart günü Ağrı’da bulunan bir vatandaşı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttıktan sonra PKK tehdidiyle korkutarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde bulunan bir ATM’ye gidip para yatırmasını istedi.
Para yatırmayı kabul eden mağdur vatandaş, üniversitede bulunan bir bankanın ATM’sine giderek başkasının TC kimlik numarasını girdikten sonra sahte polislerin verdiği TC kimlik numarasına dakikalarca yüklü miktarda para yatırdı. Para yatırırken de dolandırıcılar vatandaşı sürekli telefondan yönlendirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, teknik takip yaptığı dolandırıcılardan birisinin bir kişiyi yüklü miktarda dolandırdığını tespit edince harekete geçti.
Verilen TC kimlik numarasına yatırılan yüklü miktar para polis tarafından bloke edildi. Polis sahte polislerden parayı kurtardı ancak mağdur başkasının kimlik numarasıyla para yatırdığı için vatandaşın ismi bir türlü tespit edilemedi. Polis yaptığı teknik takip sonucunda dün şafak vakti Adana merkezli 10 ilde yaptığı operasyonda vatandaşı dolandıran zanlının da aralarında olduğu 60 kişiyi gözaltına aldı. Ancak hala dolandırılan vatandaş bulunamadı. Yüklü miktarda para yatıran vatandaş dolandırıldığından haberi olmadığı için polise de gidip başvuruda bulunmadı.
Şimdi polis her yerde bu dolandırılan vatandaşı bulup, parasını teslim etmek için arıyor.

Teröristlerin Süleyman Şah planı deşifre oldu!Teröristlerin Süleyman Şah planı deşifre oldu!
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyinCanan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Hastane acilinde kan donduran olay!Hastane acilinde kan donduran olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.