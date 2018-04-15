HABER

Polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 19:54 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı.

Polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı: 2 yaralı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı. Araç içinde bulunan 3 şüpheliden 2'si kollarından hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davut A.'nın uyuşturu kullanmak, hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirlendi.
Olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44124 sokakta meydana geldi. Mahallede devriye gezen motosikletli yunus ekipleri şüphelendikleri 01 CON 22 plakalı otomobili durdurmak istedi. Tüm uyarılara rağmen durmayan otomobil ara sokaklara kaçtı. Bunun üzerine polis aracı kovalamaya başladı. Motosikletli polislerin ara sokakta yolu kapatması üzerine otomobil sürücüsü, durmayarak polislere çarptı. 2 polis motosikletin üzerinden yere düştü. Bunun üzerin polisler, kaçan otomobile ateş açtı. Araç içerisinde bulunan Davut A, Mehmet İ. kollarından yaralandı. Hızını alamayan otomobil ise, elektirik direğine çarparak durabildi. Arka koltukla bulunan Hakan K. ile diğer 2 şüpheli yakalandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davut A.'nın uyuşturu kullanmak, hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirtildi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı: 2 yaralıPolis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı: 2 yaralıPolis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı: 2 yaralıPolis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı: 2 yaralı

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı! Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!
Artık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacakArtık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Orhan Veli 104 yaşında anılıyorOrhan Veli 104 yaşında anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İlginizi Çekebilir

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Bodrum'da vatandaşlar plajlara akın etti

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Taksim'de korku dolu anlar! Polis memuru alevlerin arasından böyle aldı!

Taksim'de korku dolu anlar! Polis memuru alevlerin arasından böyle aldı!

Taksim'de korku dolu anlar!

Taksim'de korku dolu anlar!

Kars'ın son Estonyalısı

Kars'ın son Estonyalısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.