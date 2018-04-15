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Polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açtı. Araç içinde bulunan 3 şüpheliden 2'si kollarından hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davut A.'nın uyuşturu kullanmak, hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirlendi.

Olay, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44124 sokakta meydana geldi. Mahallede devriye gezen motosikletli yunus ekipleri şüphelendikleri 01 CON 22 plakalı otomobili durdurmak istedi. Tüm uyarılara rağmen durmayan otomobil ara sokaklara kaçtı. Bunun üzerine polis aracı kovalamaya başladı. Motosikletli polislerin ara sokakta yolu kapatması üzerine otomobil sürücüsü, durmayarak polislere çarptı. 2 polis motosikletin üzerinden yere düştü. Bunun üzerin polisler, kaçan otomobile ateş açtı. Araç içerisinde bulunan Davut A, Mehmet İ. kollarından yaralandı. Hızını alamayan otomobil ise, elektirik direğine çarparak durabildi. Arka koltukla bulunan Hakan K. ile diğer 2 şüpheli yakalandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Davut A.'nın uyuşturu kullanmak, hırsızlık ve cinsel istismar suçlarından arandığı belirtildi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

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