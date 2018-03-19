Polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya Asayiş Büro ekipleri, Güzelyalı’da durdurdukları otomobil içerisinde yaptıkları aramada 30 gram metamfetamin ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren Mudanya Asayiş Şube Ekipleri, durdurdukları otomobili içerisindeki 2 kişinin üzerini aradı. Aramada kullanıma hazır 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun yanı sıra bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermiye de el konuldu. Otomobil içerisindeki A.B. (27), C.K. (25) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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