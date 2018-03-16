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Polis ekipleri yakaladıkları extacy haplar ile Afrin’e selam yolladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametinde yapılan aramalarda bin 458 adet extacy hap ele geçirilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametinde yapılan aramalarda bin 458 adet extacy hap ele geçirilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri ise yakalanan haplar ile oluşturdukları Türkiye haritasının altına ’Afrin’e Selam’ yazarak Mehmetçiğe de selam yolladı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen A.G. (30) isimli bir şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu ikamette yapılan aramalarda bin 458 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirildiği sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Polislerden Afrin mesajı"
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen extacy haplar ile oluşturdukları Türkiye haritasının altına “Afrin’e Selam” yazarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe de selam gönderdi.

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