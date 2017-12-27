HABER

Polis fünyeyle patlattı vatandaş cep telefonuyla çekti

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 01:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) ÜSKÜDAR'da, cadde ortasına bırakılan valiz bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan valizden kağıt ve çöp çıktı. Çevredeki vatandaşların, polisin çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetmeleri dikkat çekti.

İddialara göre, Halk Caddesi Ahmediye Meydanı'nda, kaldırım kenarına konulan valiz, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cadde ortasına bırakıldı. Bir süre sonra valizi fark eden çevre esnafı, durumu polise bildirdi.

Valizde bomba olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları meydandan uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı polis tarafından fünyeyle patlatılan valizin içinden kağıt ve çöp çıktı.

Güvenlik çemberi dışında bekleyen vatandaşların, polisin çalışmasını izlerken bir yandan da cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt yapmaları dikkat çekti.

(FOTOĞRAFLI)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Tarkan’ın ‘Beni Çok Sev’ şarkısı 30 yıllık şarkıdan çalıntı iddiası!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Arda Turan, Beşiktaş'tan servet istedi!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı!

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda yangın paniği

Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!

Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.