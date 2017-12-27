Polis fünyeyle patlattı vatandaş cep telefonuyla çekti

Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) ÜSKÜDAR'da, cadde ortasına bırakılan valiz bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan valizden kağıt ve çöp çıktı. Çevredeki vatandaşların, polisin çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetmeleri dikkat çekti.
İddialara göre, Halk Caddesi Ahmediye Meydanı'nda, kaldırım kenarına konulan valiz, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cadde ortasına bırakıldı. Bir süre sonra valizi fark eden çevre esnafı, durumu polise bildirdi.
Valizde bomba olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları meydandan uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı polis tarafından fünyeyle patlatılan valizin içinden kağıt ve çöp çıktı.
Güvenlik çemberi dışında bekleyen vatandaşların, polisin çalışmasını izlerken bir yandan da cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt yapmaları dikkat çekti.
(FOTOĞRAFLI)
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