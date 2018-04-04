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Polis, HDP binasına getirilen pastaya el koydu, 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle önlem alan polis, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Binası'na getirilen ve üzerinde 'Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır' yazılı pastaya el koyarken, getiren 2 kişi de gözaltına alındı. HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı ise Nevruz etkinliğinde görev alanlara moral amacıyla eğlence düzenlediklerini ve pastanın bu amaçla getirildiğini öne sürdü.

Polis, HDP binasına getirilen pastaya el koydu, 2 gözaltı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle önlem alan polis, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Binası'na getirilen ve üzerinde 'Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır' yazılı pastaya el koyarken, getiren 2 kişi de gözaltına alındı. HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı ise Nevruz etkinliğinde görev alanlara moral amacıyla eğlence düzenlediklerini ve pastanın bu amaçla getirildiğini öne sürdü.
Diyarbakır Polisi, bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın doğun nedeniyle kent genelinde önlemlerini arttırdı. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP il binasında, HDP, DBP ve DTK'liler tarafından İmralı cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın duğum günü için etkinlik düzenleneceği bilgisini alan polis, bina önünde önlem aldı. Öğlen saatlerinde bina içinde başlayan etkinlik devam ederken, saat 17.00’de bir araç ile üzerinde, 'Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır' yazılı sarı, karmızı ve yeşil güllerle süslenmiş bir pasta getirildi. Polis pastaya bina girişinde el koyarken, getiren 2 kişiyi de gözaltına aldı.
HDP Diyarbakır İL Eş Başkanı Şerif Camcı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "21 Mart’ta kutlanan Nevruz etkinliği sonrası bütün personele moral amaçlı pasta kesilecekti. Pastayla birlikte müzik ve eğlence olacaktı" dedi. Olayla ilgili soruşturma

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