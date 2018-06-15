Polis, hırsızı 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyerek yakaladı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde piyasa değeri 500 bin lira olan bakır kablo ile kamyon çalan hırsızı, polis ekipleri, 5 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek yakaladı. Olay, 10 Haziran gecesi Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Polis, gece yarısı bir kamyon ve 12 ton ağırlığında piyasa değeri 500 bin lira olan bakır kablo çalındığı ihbarı aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için 7 kişilik özel ekip kurdu. İlçedeki bin 280 güvenlik kamerasından 5 bin saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, bir akaryakıt istasyonundan bidonla mazot alan kişiyi takibe aldı. Yapılan araştırmayla şüpheli N.L. ile kamyon ve bakır kablolaları satın alan hurdacılar C.Ç. ve L.Ç. yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan N.L. tutuklandı, C.Ç. ve L.Ç. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

