Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 3 şahıstan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak 75. Yıl Mahallesi’nde bir okulda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili T.T. isimli şüpheli, okuldan çalmış olduğu Mini Rehber Amfisi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yapılan incelemelerinde 2 hırsızlık olayından da arandığı tespit edildi. Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Esentepe Mahallesi 31 nolu cadde üzerinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayı ile ilgili de yapılan araştırma ve kamera görüntüleri incelemesi sonucu C.K. ve İ.S. isimli şüpheli şahıslar kablo kesmekte kullandığı suç aleti demir testere ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahısların hırsızlık kabloları sattığı M.P. isimli şüpheli şahıs ise kendi iş yerinde 1 adet pompalı tüfek ve 3 adet dolu kartuş ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.