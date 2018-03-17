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Polis, intihara kalkışan genci "Kübra’ya gerek yok, biz seni seviyoruz" diye teselli etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:13 | Son Güncelleme

Antalya’da kız arkadaşıyla tartışan genç, yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Antalya’da kız arkadaşıyla tartışan genç, yaşadığı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıdan atlamak üzereyken son anda polis tarafından kurtarılan genç, "Kübra nerede? Bırakın beni atlayayım" diye sitem ederken, polisin gence gösterdiği şefkat ise dikkat çekti. Gencin elini yüzünü yıkayıp başını okşayan polis, "Kübra’ya gerek yok biz seni seviyoruz" diyerek genç adamı teselli etti.
Olay, Çaybaşı Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerindeki bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla sorun yaşadığı öğrenilen 25 yaşındaki Gökhan S., bulvar üzerinde bir pastanede otururken birden yaşadığı 5 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Bacaklarını çatıdan aşağıya sarkıtan genci fark edenler, durumu polise haber verdi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Kübra’ya gerek yok, biz seni seviyoruz"
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gencin tehlikeli hareketler sergilemesi üzerine apartman girişine şişme yatak açarken, polis ise çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Gencin bir anda dalgınlığından yararlanan polis, yakasından çekerek güvenli bölgeye aldı. Apartman girişine indirilen gencin kendinde olmadığı gözlenirken, polis tarafından suyla ayıtılmaya çalışıldı. Kendine geldiğinde, ‘Kübra nerede? Bırakın beni atlayayım’ diye sitem eden gence polisin gösterdiği şefkat dikkat çekti. Gencin yüzünü suyla silen, başını okşayan polis memuru, “Kübra’ya gerek yok, biz seni seviyoruz. İlla Kübra mı gerek" diyerek teselli etti.
Çevredekilerin meraklı bakışları arasında ambulansa alınan genç, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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