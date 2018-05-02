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Polis intihardan vazgeçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, çocuğuna mama alacak parası olmadığı için intihar etmek istediğini söyleyerek 10 katlı inşaatın çatısına çıkan S.U., polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Polis intihardan vazgeçirdi

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, çocuğuna mama alacak parası olmadığı için intihar etmek istediğini söyleyerek 10 katlı inşaatın çatısına çıkan S.U., polis tarafından ikna edilerek indirildi. Polisler, kendi aralarında topladıkları parayı da S.U.'ya verdi.
Olay, dün gece Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyleyen S.U.'nun sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak S.U.'nun bulunduğu çatıya çıktı. S.U., çatıda kendisiyle konuşan polislere bir çocuğu bulunduğunu, işsiz olduğunu, çocuğuna mama alamadığı için intihar etmek istediğini anlattı. Polisler de iş bulması ve çocuğuna bakabilmesi için yardımcı olacaklarını söyleyerek S.U.'yu ikna etti. Polisler, S.U.'yu çatıdan indirdikten sonra da kendi aralarında topladıkları parayı mama alması için verdi.
Polislere teşekkür eden S.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

​FOTOĞRAFLI

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