Polis intihardan vazgeçirmeye çalıştı, işçiler izledi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, elinde ilaç göründüğü için eczaneden ilacını alamayan Mustafa K. (28), inşaatın 5'inci katına çıkıp, atlayacağını söyledi. Polis, Mustafa K.'ye inmesi için ikna konuşması yaparken, inşaattaki çalışmaları durdurunca işçiler de gelişmeleri takip etti.

Kastamonu Otobüs Terminali yanındaki inşaatın 5'inci katına çıkan Mustafa K., 'Atlayacağım' diye bağırınca işçiler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, inşaattaki çalışmaları durdurdu. Ekipler, Mustafa K.'ye inmesi için ikna konuşması yapmaya başladı. Bu sırada çalışma yapamayan işçiler de gelişmeleri takip etti. Polisler, yaklaşık 30 dakika sonra Mustafa K.'yi intihardan vazgeçirdi. İnşaattan indirilen Mustafa K., psikolojik sorunları olduğu için ilaç kullandığını, elinde ilaç göründüğü gerekçesiyle eczaneden ilacı alamadığını, bu yüzden yaşamına son vermek istediğini söyledi. Mustafa K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşçiler ise inşaattaki çalışmalarına devam etti.

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