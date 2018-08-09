Polis intihardan vazgeçirmeye çalıştı, işçiler izledi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'da, elinde ilaç göründüğü için eczaneden ilacını alamayan Mustafa K. (28), inşaatın 5'inci katına çıkıp, atlayacağını söyledi. Polis, Mustafa K.'ye inmesi için ikna konuşması yaparken, inşaattaki çalışmaları durdurunca işçiler de gelişmeleri takip etti.
Kastamonu Otobüs Terminali yanındaki inşaatın 5'inci katına çıkan Mustafa K., 'Atlayacağım' diye bağırınca işçiler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alıp, inşaattaki çalışmaları durdurdu. Ekipler, Mustafa K.'ye inmesi için ikna konuşması yapmaya başladı. Bu sırada çalışma yapamayan işçiler de gelişmeleri takip etti. Polisler, yaklaşık 30 dakika sonra Mustafa K.'yi intihardan vazgeçirdi. İnşaattan indirilen Mustafa K., psikolojik sorunları olduğu için ilaç kullandığını, elinde ilaç göründüğü gerekçesiyle eczaneden ilacı alamadığını, bu yüzden yaşamına son vermek istediğini söyledi. Mustafa K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşçiler ise inşaattaki çalışmalarına devam etti.
FOTOĞRAFLI
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!
13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'
Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 1 şehit
Transparanda sınır tanımadı!
Korkunç kumpas! Şampuan şişelerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri sattı!
Görenler inanamıyor! Bunun ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum