Polis kaçak sigara ele geçirdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Kahta ilçesinde 210 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Polis ekipleri, Kahta ilçesinde yaptıkları çalışmada C.P. isimli şahsın evinde kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler şahsın evinde yaptıkları aramada çeşitli markalarda 210 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İfadesi alınan şahıs serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.