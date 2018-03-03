Polis kaçak sigaraya geçit vermiyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara satıcılarına göz açtırmıyor.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Şanlıurfa’dan Adıyaman’a gelen bir aracı kent merkezinde durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.S. isimli şahıs göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.