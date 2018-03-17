Polis, kaçan şüphelilerin attığı uyuşturucu maddeleri tek tek topladı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan Yavuz Gerikbey ile Ekrem Dülger, tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gece düzenledikleri operasyonda, İstanbul'dan Kütahya'ya uyuşturucu madde getiren Yavuz Gerikbey ve Ekrem Dülger'in içinde bulunduğu 43 RL 054 plakalı otomobili kent girişinde durdurmak istedi. Polisleri fark eden şüpheliler, geri dönerek Eskişehir istikametine doğru araçla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüphelilerin bulunduğu otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü Yavuz Gerikbey ile yanında oturan arkadaşı Ekrem Dülger gözaltına alındı.
POLİSLER, ATILAN UYUŞTURUCULARI TEK TEK TOPLADI
Gözaltına alınan şüphelilerin kovalamaca sırasında otomobilden attıkları poşet içerisindeki 151 ecstasy hap, 241 gram skunk maddesi, 7.59 gram metamfetamin,ve 0.64 gram da kokain, polisler tarafından tek tek yol kenarından toplandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz Gerikbey ve Ekrem Dülger, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E tipi Cezaevi'ne gönderildi.
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