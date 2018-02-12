Polis memur katliam yaptı! Olay sonrası bir tek onu düşündü!

Adana'da 5 ay önce 3 akrabasını öldüren polisin bunu 70 bin lira alacağı için yaptığı ve olaydan sonra polislere "oğluma iyi bakın" diyerek köpeğini kastettiği ortaya çıktı. Cinayet, 11 Eylül 2017’de Yüreğir’e bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki Keresteciler Sitesi’nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, mesleğe başlamadan önce dayıları İlyas (43) ve Ümit Barak (39) ile birlikte ortak olup, kerestecilik üzerine bir işyeri açtı. Ancak şirket, bir süre sonra iflas etti. Bu gelişmenin ardından yeğen ve dayılarının arası açıldı. İzmir’de yaşlı kadının şüpheli ölümü İddiaya göre; şirketin bir milyon liraya ulaşan vergi borçlarını konuşmak için dayılarının yeni kurduğu iş yerine giden Elbadi, burada çıkan tartışma sonucu, yanında taşıdığı beylik tabancasını çıkartıp, dayıları İlyas ve Ümit Barak ile birlikte kuzeni Onur Bakabula’ya tam 19 el ateş etti. Ümit Barak olay yerinde İlyas Barak ve Onur Bakabula da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş! OLAYDAN SONRA TESLİM OLDU 'OĞLUMA İYİ BAKIN' DEDİ



Olaydan sora bir akaryakıt istasyonuna giden şahıs polis 155'i arayarak teslim oldu. Bir gün boyu emniyette sorgulanan Görkem Elbadi, ortak iş yaptıkları için kalan borçtan dolayı katil olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Elbadi, adliyeye sevk edilirken de polislere "oğluma iyi bakın" dedi. Polisler zanlının evli olmadığını bildiği için önce şaşırdı sonrada "ne oğlu diye yanıt verdi" Bunun üzerine Elbadi'nin "benim evde köpeğim var erkek söyleyin ona iyi baksınlar, tek isteğim budur" dediği öğrenildi. Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet! Öfkeli koca dehşet saçtı! Daha sonra Görkem Elbadi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddianamede Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Elbadi ve onu azmettirdiği öne sürülen Ethem Metin Güven (59) hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Yasak aşk cinayetinde şok ayrıntılar! Olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış İddianamede olayın ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre, Görkem Elbadi’nin, mobilya işi yapan dayıları Ümit ve İlyas Barak’ın, Ethem Metin Güven’e olan 70 bin liralık borcu tahsil etmek için Ankara’dan Adana’ya geldiğine dikkat çekildi. Dayılarıyla işyerinde görüşen, ancak beklediği yanıtı alamayınca buradan ayrılıp, telefonla Güven ile konuşan Elbadi’nin, aldığı talimat üzerine işyerine geri dönüp adeta katliam yaptığı vurgulandı.