HABER

Polis memur katliam yaptı! Olay sonrası bir tek onu düşündü!

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 11:39 | Son Güncelleme

Adana'da 5 ay önce 3 akrabasını öldüren polis memuru Görkem Elbadi'nin bunu 70 bin lira alacağı için yaptığı ve olaydan sonra polislere 'oğluma iyi bakın' diyerek köpeğini kastettiği ortaya çıktı. Polis memuru Görkem Elbadi ve onu azmettirdiği öne sürülen Ethem Metin Güven hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Polis memur katliam yaptı! Olay sonrası bir tek onu düşündü!

Adana'da 5 ay önce 3 akrabasını öldüren polisin bunu 70 bin lira alacağı için yaptığı ve olaydan sonra polislere "oğluma iyi bakın" diyerek köpeğini kastettiği ortaya çıktı.

Cinayet, 11 Eylül 2017’de Yüreğir’e bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki Keresteciler Sitesi’nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, mesleğe başlamadan önce dayıları İlyas (43) ve Ümit Barak (39) ile birlikte ortak olup, kerestecilik üzerine bir işyeri açtı. Ancak şirket, bir süre sonra iflas etti. Bu gelişmenin ardından yeğen ve dayılarının arası açıldı.

İzmir’de yaşlı kadının şüpheli ölümüİzmir’de yaşlı kadının şüpheli ölümü

İddiaya göre; şirketin bir milyon liraya ulaşan vergi borçlarını konuşmak için dayılarının yeni kurduğu iş yerine giden Elbadi, burada çıkan tartışma sonucu, yanında taşıdığı beylik tabancasını çıkartıp, dayıları İlyas ve Ümit Barak ile birlikte kuzeni Onur Bakabula’ya tam 19 el ateş etti. Ümit Barak olay yerinde İlyas Barak ve Onur Bakabula da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!

OLAYDAN SONRA TESLİM OLDU 'OĞLUMA İYİ BAKIN' DEDİ

Olaydan sora bir akaryakıt istasyonuna giden şahıs polis 155'i arayarak teslim oldu. Bir gün boyu emniyette sorgulanan Görkem Elbadi, ortak iş yaptıkları için kalan borçtan dolayı katil olduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Elbadi, adliyeye sevk edilirken de polislere "oğluma iyi bakın" dedi. Polisler zanlının evli olmadığını bildiği için önce şaşırdı sonrada "ne oğlu diye yanıt verdi" Bunun üzerine Elbadi'nin "benim evde köpeğim var erkek söyleyin ona iyi baksınlar, tek isteğim budur" dediği öğrenildi.

Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet! Öfkeli koca dehşet saçtı!Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet! Öfkeli koca dehşet saçtı!

Daha sonra Görkem Elbadi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddianamede Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Elbadi ve onu azmettirdiği öne sürülen Ethem Metin Güven (59) hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Yasak aşk cinayetinde şok ayrıntılar! Olaydan 3 gün önce intihara kalkışmışYasak aşk cinayetinde şok ayrıntılar! Olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış

İddianamede olayın ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre, Görkem Elbadi’nin, mobilya işi yapan dayıları Ümit ve İlyas Barak’ın, Ethem Metin Güven’e olan 70 bin liralık borcu tahsil etmek için Ankara’dan Adana’ya geldiğine dikkat çekildi. Dayılarıyla işyerinde görüşen, ancak beklediği yanıtı alamayınca buradan ayrılıp, telefonla Güven ile konuşan Elbadi’nin, aldığı talimat üzerine işyerine geri dönüp adeta katliam yaptığı vurgulandı.

İddianamede; “Elbadi, beylik tabancasını çıkartıp iş yerinde bulunan dayıları Ümit, İlyas Barak ile kuzeni Onur Bakubala’ya rastgele ateş eti. Üçünün de yere düşmesi üzerine Görkem, olay yerinden uzaklaştı. Bir dakika 30 saniye sonra tekrar olay yerine gelip yerde yatan 3 kişiye tekrar ateş etti. Açılan ateş sonucu 3 kişi de hayatını kaybetti. Bu sırada olay yerinde bulunan Abdulsamed Hamed de hafif yaralandı” denildi.

Geneleve giremeyince dehşet saçtı!Geneleve giremeyince dehşet saçtı!

Otopsi raporunda Ümit Barak’ın vücudunda 4, Onur Bakabula’nın 6 ve İlsay Barak’ın vücudunda da 7 kurşun yarası tespit edildiği vurgulanan iddianamede; öldürülen İlyas ve Ümit Barak’ın, kardeşleri Uğur Barak ile olay günü yaptıkları telefon görüşmesinin dökümüne de yer verildi. O ses kaydına göre; Elbadi’nin yanlarına gelerek, Ethem Metin Güven’in tahsilatçılığına soyunduğu yorumu yapıldığı belirtildi.

Görkem Elbadi, tutuklandığı mahkemede de; olay günü de meslekten atılacağı korkusuyla dayılarının işyerine gittiğini anlatmıştı. Elbadi, “Tartışma çıktı, üzerime saldırdılar. Ben de kendimi korumak için beylik tabancamı çıkartıp ayaklarına ateş ettim. Kurşunlar bacaklarına isabet etti. Üzerime atlayıp beni dövmeye başladılar. Alnımı yere çarpınca bilincimi kaybettim. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde benzinlikteydim, polisi arayıp teslim oldum” demişti.

Dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Ethem Metin Güven Görkem Elbadi cinayet

En Çok Okunan Haberler

Soyağacı sorgulama sisteminin açılacağı tarih netleşti

Soyağacı sorgulama sisteminin açılacağı tarih netleşti

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

İlginizi Çekebilir

Öğretmen 'özgeçmişinizi yazın' dedi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı...

Öğretmen 'özgeçmişinizi yazın' dedi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı...

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi

Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çalınan inek bulundu

Çalınan inek bulundu

Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz

Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz

Şoförün dikkati kablo hırsızlarını yakalattı

Şoförün dikkati kablo hırsızlarını yakalattı

Silah kaçakçılarına büyük darbe: 61 gözaltı

Silah kaçakçılarına büyük darbe: 61 gözaltı

Caminin çalınan tuvalet kapısı bulundu

Caminin çalınan tuvalet kapısı bulundu

Kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Rektörü’ne FETÖ’den 8 yıl 9 ay hapis

Kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Rektörü’ne FETÖ’den 8 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.