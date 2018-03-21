Polis memuru, 6 milyon dolandırılınca 2 emlakçıyı vurdu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ve Yalova’da emlakçılık yapan Güler Kalaycı ile ortağı M.B.A’nın; dolandırıldığını ileri süren polis memuru L.B. tarafından geçtiğimiz günlerde silahla yaralandığı ortaya çıktı.

Yalova’da polis memuru olarak görev yapan L.B., emlak alımı için yüklü miktarda para verdiği M. B.A. ile Güler Kalaycı’nın kendisini dolandırdığını ileri sürerek, geçen 7 Mart günü konuşmak için Biga ilçesindeki Venture isimli gayrimenkul dükkanlarına geldi. Polis memuru L.B., alacak verecek meselesi yüzünden aralarında başlayan sözlü tartışma sırasında silahını çekerek ateş etti. M.B.A. diz kapağından, Güler Kalaycı (48) ise ayak başparmağından yaralandı.

Silah seslerini duyan çevre esnafı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis memuru L.B. ise gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından Biga’da 4 yıldır çaycılık yapan Muzaffer Engin, "Dükkanın içerisinde alacak ve verecek davasından çatışmışlar. Silahla ayağından yaralanan bayan dışarı çıktı. Yanına gidince bayıldı. Ambulans gelinceye kadar kucağımda bekledi. Ambulansa teslim ettik. Ambulansta kendine geldi. Aralarında alacak ve verecek davasından dolayı çatışma olduğunu söyledi. Dükkana gelen kişi polismiş. Alacak verecek davasından ayağına ateş etmiş. Kadın da ayağından yaralıydı" diye konuştu.

Esnaf Gülçin Korkmaz ise, "Bir erkek kendini dışarı attı. Sonra benim dükkanıma gelerek, içeri girdi ve koltuğa yığıldı. Bende onu o halde görünce korktum. Olayın yaşandığı dükkanda zaten polis vardı. Daha sonra ben dışarı çıktığımda adam içeriye saklandı. Sonrasında 10 dakika içerisinde ambulans geldi ve götürdüler" dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Biga Adliyesi’ne sevk edilen polis memuru L.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Polis memuru L.B.’nin mahkemede verdiği ifadede, akrabalarının ve arkadaşlarının gayrimenkul alımı için kendisine verdiği paraları gönderdiği emlakçı Güler Kalaycı’nın bu kişiler adına yer aldığını söyledi. Noter aracılığıyla yapılan bu alım satımların kişiler adına tescilinin yapılmadığını belirten polis memuru, “Bu şekilde 2016 yılından 2017 yılı ortalarına kadar 45 parça gayrimenkul alımı oldu. Güler Kalaycı, yapması gereken ödemeleri alıp, kendi karını da içinden alarak, geri kalan parayı arsa sahibinin karı ile beraber bana gönderiyordu. Ben de arsaların sahiplerine bu paraları veriyordum. Daha sonra bize para gelmemeye başladı. Güler Kalaycı’ya sorduğumda, çalıştığı bankada problem olduğunu, bu yüzden ödeme yapamadığını söyledi. Ben de bu durumu bana para verenlere anlatıyordum. Ancak Güler Kalaycı her seferinde ödeme sözünü ertelemeye başladı. Böyle olunca da Güler Kalaycı’ya parasını gönderdiğim insanlar paralarının akıbetini bana sormaya başladı. Ödeme geciktikçe aracı olduğum kişilere durumu açıklayamaz hale geldim. Bu durum yüzünden psikolojik olarak yıprandım” diye konuştu.

Emlakçı Güler Kalaycı’nın söz verdiği Ocak ayında da ödeme yapmaması üzerine 7 Mart günü Biga ilçesinde işlettikleri Vertura Gayrimenkul dükkanına gittiğini belirten polis memuru L.B., “Burada Muhammed Bilal A.’nın belinde silah olduğunu gördüm. İkili ile konuşurken aramızda tartışma yaşandı. Güler Kalaycı, ‘Yedim ulan paranı, vermiyorum. Git o insanlara da öyle söyle’ dedi. Bu sırada Muhammed Bilal’in elini beline attığını görünce ben de silahımı çıkararak yere bir el ateş ettim. Mermi Muhammed Bilal’e denk gelmiş. Bu sırada Güler Kalaycı benim silahıma doğru hamle yapınca, sakınmak istediğim silah yere doğru ateş aldı. Güler Kalaycı koşarak gitti. Ben de silahımı masanın üzerine koyarak, polisin gelmesini bekledim. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım. Benim onları vurma ya da yaralama kastım yoktu. Parayı geri ödemedikleri için ben dahil bir çok aile mağdur durumdaydık” dedi.

Mahkeme heyeti, 6 milyon 800 bin TL dolandırıldığı ileri sürülen polis memuru L.B’nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Güler Kalaycı ile ortağı M. B. A.’nın, piyasadan yüklü miktarda para topladıkları ileri sürüldü. Alacaklıların peşine düştüğü Güler Kalaycı’nın 2 çocuğunu Yalova’daki kız kardeşine bırakarak kayıplara karıştığı öğrenildi.