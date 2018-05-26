HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Polis memuru, borç-alacak tartışmasında vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Kocaseyit Havalimanı'nda görevli polis memuru Murat Moltay (46), iddiaya göre aralarında borç-alacak tartışması yaşadığı emlakçı Ahmet Çoban’ın (56) tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Kocaseyit Havalimanı'nda görevli polis memuru Murat Moltay (46), iddiaya göre aralarında borç-alacak tartışması yaşadığı emlakçı Ahmet Çoban’ın (56) tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Olay, saat 16.30 sıralarında Kocacami Mahallesi Kadirefe Caddesi'nde emlakçı Ahmet Çoban’ın iş yeri önünde meydana geldi. İşyerinin önünde olan emlakçı Ahmet Çoban, bu sırada caddeden 10 AAN 838 plakalı otomobiliyle geçmekte olan polis memuru Murat Moltay'ın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışmada Ahmet Çoban’ın tabancasından çıkan 9 merminin 3'ü polis memuru Murat Moltay'a isabet etti. Ağır yaralı olan Molay, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Moltay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işleyen emlakçı Ahmet Çoban, olay yerine gelen polislere teslim oldu. Olay yeri inceleme ekibi tarafından cinayetin işlendiği işyeri önünde yapılan incelemede çevrede 9 adet boş mermi kovanı bulundu. Moltay’ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma sürüyor.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Polis memuru, borç-alacak tartışmasında vurularak öldürüldüPolis memuru, borç-alacak tartışmasında vurularak öldürüldü
Çocukların pompalı tüfekle oyunu kanlı bittiÇocukların pompalı tüfekle oyunu kanlı bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.