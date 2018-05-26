Polis memuru, borç-alacak tartışmasında vurularak öldürüldü

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Kocaseyit Havalimanı'nda görevli polis memuru Murat Moltay (46), iddiaya göre aralarında borç-alacak tartışması yaşadığı emlakçı Ahmet Çoban’ın (56) tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Olay, saat 16.30 sıralarında Kocacami Mahallesi Kadirefe Caddesi'nde emlakçı Ahmet Çoban’ın iş yeri önünde meydana geldi. İşyerinin önünde olan emlakçı Ahmet Çoban, bu sırada caddeden 10 AAN 838 plakalı otomobiliyle geçmekte olan polis memuru Murat Moltay'ın arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, borç-alacak meselesi yüzünden başlayan tartışmada Ahmet Çoban’ın tabancasından çıkan 9 merminin 3'ü polis memuru Murat Moltay'a isabet etti. Ağır yaralı olan Molay, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Moltay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işleyen emlakçı Ahmet Çoban, olay yerine gelen polislere teslim oldu. Olay yeri inceleme ekibi tarafından cinayetin işlendiği işyeri önünde yapılan incelemede çevrede 9 adet boş mermi kovanı bulundu. Moltay’ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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