HABER

Polis memuru, borç yüzünden 2 kişiyi tabancasıyla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 18:40 | Son Güncelleme

AMASYA'da, polis memuru M.A.K.

Polis memuru, borç yüzünden 2 kişiyi tabancasıyla öldürdü

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da, polis memuru M.A.K. (44), borç- alacak nedeniyle tartıştığı 2 kişiyi tabancasıyla vurarak, öldürdü. Olayın ardından kaçan M.A.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Amasya kent merkezindeki Şehit Özcan Özen Sokak'ta bulunan Taşdemir İşhanı'nda meydana geldi. Polis memuru M.A.K., Naci Yıldız (34) ve Mustafa Çelik (58) arasında, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.K., tabancasıyla ateş ederek, Yıldız ile Çelik'i vurdu. Mustafa Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, Yıldız ise ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Naci Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mustafa Çelik'in cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan polis memuru M.A.K. ise Yavuz Selim Meydanı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Polis memuru, borç yüzünden 2 kişiyi tabancasıyla öldürdüPolis memuru, borç yüzünden 2 kişiyi tabancasıyla öldürdüPolis memuru, borç yüzünden 2 kişiyi tabancasıyla öldürdüPolis memuru, borç yüzünden 2 kişiyi tabancasıyla öldürdü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

İlginizi Çekebilir

Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 7 yaralı

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 7 yaralı

Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi

Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi

Korkunç ölüm! Vahşi hayvanlar saldırdı...

Korkunç ölüm! Vahşi hayvanlar saldırdı...

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
fotoğraflardan bakıyorum resmen sinema ölenlere allahtan rahmet diliyorum toplum insanı poh olmuş
Diğer Haberler
Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Sigara hırsızları kamerada

Sigara hırsızları kamerada

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

Denizli’de hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarptı: 7 yaralı

Denizli’de hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarptı: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.