HABER

Polis memuru, firariyi kovalarken kendi tabancasıyla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 23 dakika önce

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde cezaevi firarisi Ömer Katı'yı kovalarken, istinat duvarından düşen polis memuru K.T. (45), kazayla ateş alan tabancasından çıkan mermiyle yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Peker Mahallesi 5030 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Akaryakıt kaçakçılığı suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Ömer Katı'nın, teyzesinin evinde olduğu tespit edildi. Adrese gelen ekipleri gören Ömer Katı, evin arka bahçesindeki istinat duvarını aşarak kaçmaya başladı. 2 çocuk babası polis memuru K.T. da Katı'nın atladığı duvara tırmanırken düştü. Bu sırada, K.T.'nin tabancası kazayla ateş aldı. K.T.'nin boğazından giren mermi, çenesinden çıktı.

Çağrılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sol gözünün ağır hasar gördüğü, ancak hayati tehlikesinini bulunmadığı açıklandı. Olayın ardından çok sayıda polis, kan vermek için hastaneye geldi.

Bu arada, firari Ömer Katı, diğer polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

Rektöre Twitter'dan bu mesajı atınca...

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Diğer Haberler
İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

İBB açıkladı! İşte İstanbul'daki kadın ve erkek nüfusu

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Ortalığı ayağa kaldırmıştı! Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek

Karakoldan böyle kaçtı

Karakoldan böyle kaçtı

Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar

Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar

Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp

Bodrum'da ünlü işletmeci 5 gündür kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.