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Polis memuru hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 22:47 | Son Güncelleme

Bursa’da uzun süredir görev yapan polis memuru Yasin Kuş, hayatını kaybetti.Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde uzun süredir görev yapan ve bir dönem hastane polisi olarak da çalışan Yasin Kuş, bir süredir bacaklarındaki şikayetten dolayı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Bursa’da uzun süredir görev yapan polis memuru Yasin Kuş, hayatını kaybetti.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde uzun süredir görev yapan ve bir dönem hastane polisi olarak da çalışan Yasin Kuş, bir süredir bacaklarındaki şikayetten dolayı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Kuş’un hayatını kaybetmesi, yakınları ve meslektaşları tarafından üzüntüyle karşılanırken, pek çok emniyet mensubu da hastaneye akın etti.
Kuş’un cenazesinin 27 Şubat Salı günü Gemlik’te defnedileceği öğrenildi.

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