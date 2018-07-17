Polis memuru kalbine yenik düştü

Mithat Ünal/ANAMUR(Mersin), (DHA)MERSİN'in Anamur ilçesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren polis memuru Erkan Güzel'in (40) cenazesi, emniyette düzenlenen törenin ardından memleketi Kırşehir'e gönderildi. Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli memur Güzel, gece uyurken göğsünde şiddetli kasılma ve ağrılar hissedince ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların hemen müdahale ettiği 2 çocuk babası Erkan Güzel, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Güzel için bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Dikici, ilçe protokolü ile silah arkadaşları ve kendisi gibi polis memuru olan eşi Mehtap İçöz Güzel katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla cezane aracına konulan Erkan Güzel'in cenazesi memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine gönderildi.
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