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Polis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

MALATYA'da, polis memuru Şerif Dağ (45), karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Polis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü (2) - Yeniden

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, polis memuru Şerif Dağ (45), karakolda tartıştığı sivil memur tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Olay, sabah saatlerinde merkez Battalgazi ilçesinin Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Battalgazi Hükümet Konağı'nın altında hizmet veren Battalgazi Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, merkezde görevli sivil memur Suat Yaltagil ile polis memuru Şerif Dağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Suat Yaltagil, karakolun mutfağındaki bıçakla polis memuru Dağ'ın boğazını kesti. Gürültüye koşan polislerin engel olduğu Yaltagil gözaltına alınarak nezarethaneye konulurken, yaralı polis memuru ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Şerif Dağ, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşananlar üzerine çok sayıda emniyet amiri de merkeze gelerek, olaya ilişkin bilgi aldı.
Yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi otopsi için morga konulurken, şüpheli sivil memur ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanmaya başladı.
Polis merkezinde yaşanan olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

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Polis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü (2) - YenidenPolis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü (2) - YenidenPolis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü (2) - Yeniden

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