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Polis memuru, karakolda boğazı kesilerek öldürüldü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 20:26 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Malatya'da, karakolda tartıştığı polis memuru Şerif Dağ'ı boğazını keserek şehit eden sivil memur Suat Yaltagil, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Malatya'da, karakolda tartıştığı polis memuru Şerif Dağ'ı boğazını keserek şehit eden sivil memur Suat Yaltagil, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. 2007 yılında İstanbul'da polis olarak göreve başladığı, psikolojik sorunları nedenleri 2009'da aktif görevden alınarak sivil memur yapıldığı öğrenilen Yaltagil, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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