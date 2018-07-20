Polis memuru, kızına cinsel istismardan tutuklandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde polis memuru 48 yaşındaki M.Ş., 22 yaşındaki kızına 8 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.Ş.'nin kızı, savcılığa giderek 8 yıldır babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Genç kız, babasının cinsel istismar uyguladığı sırada aldığı ses kaydını da savcılığa sundu. Soruşturma kapsamında açığa alınan M.Ş. ardından gözaltına alındı. Önceki gün Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
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