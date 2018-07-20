HABER

Polis memuru, kızına cinsel istismardan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 10:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde polis memuru 48 yaşındaki M.Ş., 22 yaşındaki kızına 8 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Polis memuru, kızına cinsel istismardan tutuklandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde polis memuru 48 yaşındaki M.Ş., 22 yaşındaki kızına 8 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.Ş.'nin kızı, savcılığa giderek 8 yıldır babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Genç kız, babasının cinsel istismar uyguladığı sırada aldığı ses kaydını da savcılığa sundu. Soruşturma kapsamında açığa alınan M.Ş. ardından gözaltına alındı. Önceki gün Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
FOTOĞRAFLI

Polis memuru, kızına cinsel istismardan tutuklandı

PARTNERAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınızAdnan Oktar'ın müritleri hakkında şok gerçek! İlk defa okuyacaksınız
Vakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralıVakfıkebir'de midibüs devrildi: 2 ölü, 12 yaralı
Yatağan'daki termik santralden 2'nci üzücü haberYatağan'daki termik santralden 2'nci üzücü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Adnan Oktar'ın çarpık ilişki rezaleti!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Evlilik dışı ilişki hem işinden hem eşinden etti

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.