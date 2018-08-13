Polis memuru tabancasıyla intihar etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde görevli polis memuru Murat B. (30), başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görev yapan polis memuru Murat B., dün saat 19.00 sıralarında, Side Mahallesi'ndeki evinde tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülen Murat B., saat 03.00 sıralarında tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Murat B.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
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