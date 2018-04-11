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Polis memuru veli, okul müdürü ve yardımcısını vurdu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI Bursa'da, Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlokulu'nda bu sabah meydana gelen ve Okul Müdürü Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ın tabancayla vurulduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Bursa'da, Hasanağa Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlokulu'nda bu sabah meydana gelen ve Okul Müdürü Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ın tabancayla vurulduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor. Taş ile Delibaş'ı vuran velinin, merkez Yıldırım ilçesi Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görev yapan ve olayın ardından açığa alınan polis memuru İlhan Ö. olduğu öğrenildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Olayla ilgili açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "İlhan Ö. geçenlerde okula gelip, burada eğitim gören çocuğunun bir veli tarafından dövüldüğünü söyleyip Okul Müdürü Tülay Taş ile tartıştı. İdarenin şikayeti üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Aynı memur bu sabah okula gelip tartıştığı Müdür Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş'ı yaraladı" dedi.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olayın ardından okulda eğitime bugün için ara verildi, öğrenciler evlerine gönderildi. Yaralı Tülay Taş ile Sinan Demirtaş'ın tedavilerinin ise sürdüğü açıklandı.

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