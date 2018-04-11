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Polis memuru veli, okul müdürü ve yardımcısını vurdu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI Bursa'da Hasanağa Kadir Çavuşoğlu İlkokul'nda bu sabah meydana gelen, Okul Müdürü Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Servet Delibaş'ın yaralandığı olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle: ''11.04.2018, saat 09.30'da ilimiz Hasanağa Mahallesi, Kadir Çavuşoğlu İlköğretim Okulu'nda silahla yaralama olayı meydana gelmiştir.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa'da Hasanağa Kadir Çavuşoğlu İlkokul'nda bu sabah meydana gelen, Okul Müdürü Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Servet Delibaş'ın yaralandığı olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

''11.04.2018, saat 09.30'da ilimiz Hasanağa Mahallesi, Kadir Çavuşoğlu İlköğretim Okulu'nda silahla yaralama olayı meydana gelmiştir. Olayda; Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli polis memuru İ.Ö. (45) okulda öğrenim gören çocuklarına kötü muamelede bulunulduğu iddiası ile Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nı bacaklarından vurmuş olup (hayati tehlikeleri bulunmamaktadır), anılan polis memuru kullandığı silahla birlikte görevlilerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli tahkikat başlatılmış, idari soruşturma da başlatılarak polis memuru İ.Ö. görevden uzaklaştırılarak (açığa alınmış) Müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır."

MÜDÜR YARDIMCISI VOLEYBOL HAKEMLİĞİ YAPIYORDU

Bu arada okulda bacağından yaralanan Müdür Yardımcıs Sinan Delibaş'ın ulusal voleybol hakemliği de yaptığı öğrenildi

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