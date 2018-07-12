HABER

Polis memurunu bıçakladı, saklandığı çatı katında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 21:54 | Son Güncelleme

AKSARAY'da üç gün önce polis memuru Remzi Yıldırır'ı (30) kolundan bıçaklayan Hünkar Küçükbenli (18), saklandığı apartmanın çatı katına yapılan operasyonla yakalandı.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da üç gün önce polis memuru Remzi Yıldırır'ı (30) kolundan bıçaklayan Hünkar Küçükbenli (18), saklandığı apartmanın çatı katına yapılan operasyonla yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, işyerinden ve otodan hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen cezaevi firarisi Hünkar Küçükbenli'ye üç gün önce merkez Sofular Mahallesi'nde sıkıştırdı. Şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Remzi Yıldırır'ı kolundan bıçaklayıp, kaçtı. Küçünbenli'nin gidebileecği adreslerle baskınlar düzenleyen polis, Küçükbenli'nin izine rastlayamadı.

150 POLİSLE OPERASYON

Polis, şüpheli Hünkar Küçükbenli'nin saat 17.00 sıralarında merkez Hamidiye Mahallesi'nde görüldüğü ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaklaşık 150 polis uzun namlulu silahlarla bölgeyi abluka altına aldı. 20 evin bodrum ve çatı katında arama yapan polis, şüphelinin bir apartmanın çatı katında olduğunu saptadı. Çatı katına yapılan operasyonda Hünkar Küçükbenli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Küçükbenli, çatıya uzatılan itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. 1 ay önce Konya Açık Cezaevi'nden firar ettiği belirtilen Hünkar Küçükbenli'nin kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 Yaralı Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 Yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.