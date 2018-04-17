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Polis merkezi önündeki kavga cep telefonu kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta polis merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı.

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK,(DHA) Zonguldak'ta polis merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı. Havaya ateş açan polis, tarafları güçlükle ayırdı. Kent merkezinde aralarında husumet bulunan iki grup kavga etti. Polis ekipleri tarafları Soğuksu Polis Merkezi'ne götürdü. Karakol önünde toplanan iki tarafın yakınları da kavga etmeye başladı. Polis, kaldırımdan söktükleri taş ve dubaları birbirine fırlatan tarafları ayırmakta güçlük çekti. Karakol önüne takviye ekipler istendi. Biber gazıyla müdahale eden polis, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Polis merkezi önündeki kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve polisin ayırmaya çalıştığı görüldü.

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