Polis merkezinde sivil memurun şehit ettiği polis, son yolculuğuna uğurlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- MALATYA'da, polis merkezinde tartıştığı sivil memur tarafından boğazına aldığı bıçak darbesi ile şehit olan polis memuru Şerif Dağ, memleketi Elazığ’ın Maden ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Malatya’nın Battalgazi ilçesi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli sivil memur Suat Y. ile aynı karakolda görevli polis memuru Şerif Dağ (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, boğazına aldığı bıçak darbesiyle şehit olan polis memuru Dağ için, bugün memleketi Elazığ'da tören düzenlendi. Maden ilçesine bağlı Kızıltepe köyünde düzenlenen törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılının cenaze namazının ardından Şehit Şerif Dağ'ın köy mezarlığında dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
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