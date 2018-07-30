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Polis, meslektaşını boğazını keserek öldürdü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

MALATYA'da, bir polis memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.

MALATYA'da, bir polis memuru merkezde tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.
Olay, sabah saatlerine Meydanbaşı Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. Merkezde görevli iki polis memuru arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, polislerden birisi bıçakla meslektaşının boğazını kesti. Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Şüpheli polis memuru, silah arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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