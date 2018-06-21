HABER

Polis, metruk binalarda uyuşturucu aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, kent merkezinde bulunan metruk binalarda uyuşturucu madde aradı.

Polis, metruk binalarda uyuşturucu aradı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, kent merkezinde bulunan metruk binalarda uyuşturucu madde aradı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bulunan metruk binalarda uyuşturucu araması yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 100'e yakın binada arama yapan ekipler, ayrıca binaların çevresinde dolaşan kişilerinde kimliklerini kontrol etti. Aramaların sıklıkla süreceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Polis, metruk binalarda uyuşturucu aradıPolis, metruk binalarda uyuşturucu aradıPolis, metruk binalarda uyuşturucu aradıPolis, metruk binalarda uyuşturucu aradı

PARTNERDünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!Dünyanın en zeki öğrencileri içkinin dozunu fena kaçırdı!
Cani koca: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladıCani koca: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı
21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Erdoğan: Bunların aslı astarı yok, teessüf ediyorum

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Meral Akşener'in Erzurum mitingi sonrasında İYİ Partililer ve AK Partililer arasında gerginlik

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Asgari ücret destek tutarı belli oldu

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Diğer Haberler
Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Cani kocanın kan donduran ifadesi: Eşimi bıçakladım, doğum yapmaya başladı

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Valinin koruması Akdeniz Üniversitesi'ndeki 3 güvenlik görevlisini darp etti

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek çitleyerek izlediler

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Babasının minibüsünü kaçıran 13 yaşındaki çocuk, ortalığı birbirine kattı

Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

Komşusunun çocuklarına kızdı, pompalı ile dehşet saçtı: 9 yaralı

Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.