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Polis, metruk binalarda uyuşturucu aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, kent merkezinde bulunan metruk binalarda uyuşturucu madde aradı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, kent merkezinde bulunan metruk binalarda uyuşturucu madde aradı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bulunan metruk binalarda uyuşturucu araması yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 100'e yakın binada arama yapan ekipler, ayrıca binaların çevresinde dolaşan kişilerinde kimliklerini kontrol etti. Aramaların sıklıkla süreceği bildirildi.

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Polis, metruk binalarda uyuşturucu aradıPolis, metruk binalarda uyuşturucu aradı
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