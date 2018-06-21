Polis, metruk binalarda uyuşturucu aradı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, kent merkezinde bulunan metruk binalarda uyuşturucu madde aradı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bulunan metruk binalarda uyuşturucu araması yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 100'e yakın binada arama yapan ekipler, ayrıca binaların çevresinde dolaşan kişilerinde kimliklerini kontrol etti. Aramaların sıklıkla süreceği bildirildi.
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