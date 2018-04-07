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Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

ABD’li instagram modeli Kinsey Golden, erkek arkadaşıyla gittiği Filipinler’de, 26 Mart’ta motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu. Bikini altıyla seyahat eden Golden’ın üzerini örtmesini isteyen polis, ikiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesti.

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Kinsey Golden, 26 Mart'ta erkek arkadaşı Trav Springer'la tatil yaptığı Filipinler'de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu.

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Sözcü'de yer alan habere göre, üzerinde yalnızca bikini altı olan ABD'li modelin poposunu bir şalla örtmesini isteyen polis, Springer'a da üzerine tişört giymesini söyledi.

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İkiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesen polis ayrıca, genç model ve sevgilisine kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
genç model ceza popo instagram kinsey golden

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