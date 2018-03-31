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Polis müdürü, göçmen kaçakçılığı ve rüşvetten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve rüşvet almak suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden aralarında 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis müdürü, göçmen kaçakçılığı ve rüşvetten tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve rüşvet almak suçlarından gözaltına alınan 11 şüpheliden aralarında 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde insan kaçakçılığı yaptığını belirlediği bir şebekeye yönelik çalışma başlattı. Uzunköprü ilçesinde de sürdürülen çalışmalar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sırasında Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin, şebeke ile irtibatlı olduğu belirlenince, iki hafta önce görevinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildi. Tekin de önceki gün soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifadeleri alınan aralarında 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'in de bulunduğu 11 kişi Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4 şüpheli serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gece yarısına kadar yargılamanın ardından göçmen kaçakçılığı suçlanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü Mustafa Tekin'in de bulunduğu 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan Tekin'in göçmen kaçakçılığının yanı sıra rüşvet almakla suçlandığı belirtildi.
YUMRUKLU SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Tutuklanan Mustafa Tekin, Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü'nü yürüttüğü sırada geçen yılın Kasım ayında, eğlence mekânlarını denetlerken, bir iş yerinin sahipleri tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Tekin'e yumruklu saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.

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Polis müdürü, göçmen kaçakçılığı ve rüşvetten tutuklandıPolis müdürü, göçmen kaçakçılığı ve rüşvetten tutuklandıPolis müdürü, göçmen kaçakçılığı ve rüşvetten tutuklandı

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