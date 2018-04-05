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Polis, oto faresini suçüstü yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir şahsı 2 aracı soyarken suçüstü yakaladı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde durumundan şüphelenilen ve polis otosunu görünce kaçmaya başlayan bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis, oto faresini suçüstü yakaladı

Muş’ta polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir şahsı 2 aracı soyarken suçüstü yakaladı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde durumundan şüphelenilen ve polis otosunu görünce kaçmaya başlayan bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Çevrede yapılan araştırmada şahsın bir işyerine ait iki minibüsün camlarını kırarak araçlardaki bozuk paraları çaldığı tespit edilmiştir. Araçlardan çalındığı değerlendirilen 39 TL 75 kuruş metal para bir duvar dibinde bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Otodan hırsızlık şüphelisi 2 Nisan 2018 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Polis, oto faresini suçüstü yakaladı

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