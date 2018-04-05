HABER

Polis peşini bırakmadı, 13 yıl sonra cezaevinde buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

Antalya polisi, 13 yıl önce sokakta öldürülen gencin katil zanlısına Çorum Cezaevinde ulaştı.

Antalya polisi, 13 yıl önce sokakta öldürülen gencin katil zanlısına Çorum Cezaevinde ulaştı. Hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu belirlenen zanlının cinayetten de yargılanacağı bildirildi.
Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi’nde 9 Haziran 2005 tarihinde komşusunun evine giren hırsızı yakalamak için vatandaşlarla peşinden koşan Abdülkadir Şalvarlı (19), hırsızlık şüphelisi tarafından rastgele açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Tatil için 1 günlüğüne geldiği Antalya’da vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Şalvarlı, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis tüm çalışmasına rağmen cinayetin faillerine ulaşamadı. Yıllar geçse de çalışmalarını bırakmayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o yılın Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşen hırsızlık, gasp, yağma ve yaralama suçlarında aynı silahın kullanıldığını belirledi. Çalışmasını derinleştiren polis, Hasan M.’nin kullandığı ve S.K’nın üzerine kayıtlı olan telefonun cinayet gününde olay yerinde sinyal verdiğini tespit etti. Bu bilgiler ışığında Hasan M.’nin o dönemde en fazla irtibatta olduğu kişilere ulaşan polis, cinayeti Hasan M.’nin işlediğini ortaya çıkardı.
Hasan M.nin hırsızlık ve yağma suçlarından hükümlü bulunduğu Çorum Cezaevinde ifadesine başvuruldu. Suçlamaları kabul etmeyen Hasan M.’nin "İsimleri sayılan arkadaşlarımı tanıdım. O tarihlerde Antalya’da bulundum. Ancak, o numarayı kullandığımı ve cinayet işlediğimi hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Hasan M.’nin cinayetten de yargılamasına devam edeceği belirtildi.
Öte yandan 2013 yılında gözaltına alınan ve yargılamaları tamamlanan E.A, V.A, E.A. ve K.A.’nın beraat ettiği ortaya çıktı.

İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!İngiliz vekiller YPG'ye dayanışma sözü verdi!
Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.