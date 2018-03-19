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Polis PKK propagandasına mezarda bile izin vermedi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 09:53 | Son Güncelleme

Adana polisi bölücü terör örgütüne katılarak Suriye’de ölen biri kadın çok sayıda teröristin mezarı başında PKK propagandasına izin vermeyerek PKK’yı simgeleyen paçavraları topladı.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütüyle yurt dışında bile mücadele edildiği şu günlerde Küçükoba Mezarlığında terörist mezarlarında PKK propagandası yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adana polisi bölücü terör örgütüne katılarak Suriye’de ölen biri kadın çok sayıda teröristin mezarı başında PKK propagandasına izin vermeyerek PKK’yı simgeleyen paçavraları topladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütüyle yurt dışında bile mücadele edildiği şu günlerde Küçükoba Mezarlığında terörist mezarlarında PKK propagandası yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis ekipleri mezarlığa gitti. Polis mezarın giriş ve çıkışlarını kapattı. Mezarın girişinde polis zırhlı araçlarla ve TOMA ile önlem aldı. Özel harekat polisi de mezar girişinde hazır bulundu. Terör ekipleri içeri girerek mezar başında PKK’yı simgeleyen her şeyi söktü. Özellikle PKK’ya katıldıktan sonra Suriye’ye gidip burada hayatını kaybeden kadın terörist Fatma Eylem Ataş’ın mezarı başındaki PKK paçavrası ve diğer malzemelere el konuldu.

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