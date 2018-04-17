Polis, sahte rakı ve elektronik sigara ele geçirdi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir villaya yaptıkları operasyonda satışı yasak olan çok sayıda elektronik sigara bu sigaraya ait likit ile sahte rakı ele geçirdi.
Bor İlçesinde bir villaya operasyon düzenlendi. Villada arama yapan ekipler bodrum katta satışı yasak olan 110 adet elektronik sigara ve 400 adet bu sigaralara ait likit buldu. Ayrıca likit üretimi yapılan cihazlar ve malzeme de ele geçirildi. Yine aramalarda sahte rakı, etil alkol ve sahte rakı üretimi yapılan malzemeler de ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili A.G. isimli şahsı gözaltına aldı.
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