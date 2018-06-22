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Polis, 'sanal para' dolandırıcılığına karşı uyardı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

EMNİYET yetkilileri, son dönemde yaygınlaşan, 'Sanal Para' adı altında, kaynağının neresi olduğu, nasıl üretildiği, kimin kontrol ettiği belli olmayan, yüksek kazanç vaat eden dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - EMNİYET yetkilileri, son dönemde yaygınlaşan, 'Sanal Para' adı altında, kaynağının neresi olduğu, nasıl üretildiği, kimin kontrol ettiği belli olmayan, yüksek kazanç vaat eden dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı.
Emniyet yetkililerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle denildi:
''Sanal para birimi ürettiğini, madenciliğini ve ticaretini yaptığını, ayrıca bunu dijital olarak internet üzerinden oynanan oyunlarda kullandığını iddia eden, bu faaliyetler için web sayfası oluşturan, şirket kuran yapıların, saadet zinciri 'Piramit Satış Sistemi' şeklinde faaliyet gösterebileceği dikkate alınarak; vatandaşlarımızın olası 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunun mağduru olmamaları adına, bu tarz yapılara para yatırma, hissedar olma, üye katma ve üye olma konularında daha dikkatli ve duyarlı bulunmaları, her türlü yüksek kazanç vaat eden veya kurulu sistemlere üye olmalarını teşvik eden, 'Piramit Satış Sistemleri' benzeri yapılanma içerisinde bulunarak sanal para hizmeti verdiğini iddia eden şirket ve türevlerine itibar etmemeleri hususunda dikkatli olunması gerekmektedir. Bu ve benzer yöntemler sonucunda mağdur olan vatandaşlarımızın elinde bulunan bilgi ve belgelerle en yakın kolluk birimine müracaatta bulunmaları uygun olacaktır.''

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