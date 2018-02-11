Polis sevgisi başına bela oldu

Adana’da polis özel harekat rozeti, komiser kimliği, polis telsizi ve ruhsatsız kuru sıkı tabanca ile yakalanan bir kişi, "Ben polislik mesleğini çok seviyordum olamadım, o yüzden bunları internet üzerinden aldım. Bunları taşımamın tek nedeni polisliği küçüklüğümden beri sevmemdir" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Karslılar Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı’nda şüpheli şahıs ve araçlara yönelik olarak uygulama başlattı. Ekipler, 34 KR 9366 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde bulunan Mustafa Temiz (32), aşağı indirildi.

Otomobilden tabanca, özel harekat rozeti, komiser kimliği ve telsiz çıktı

Polis, otomobilin iç kısmını kontrol etmeye başladı. Bu sırada polis, otomobilin ön yolcu koltuğu üzerinde siyah renkli kılıfta ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Polis tabancanın yanında güncel Adana Emniyet Müdürlüğü telsiz asayiş muhabere kanalının dinlenebildiği el telsizi buldu. Polis bu malzemelere el koyup daha sonra da şahsın üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda şahsın cüzdanının ön kısmında polis özel hareket ibareli metal polis rozeti, cüzdan içerisinde ise Mustafa B. ismine düzenlenmiş, 325463 sicil ve komiser ibareli üzerinde kendine ait fotoğraf bulunan renkli karton kağıda basılı sahte polis kimlik kartı bulundu. Mustafa Temiz, gözaltına alınarak Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.