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Polis süsü veren gaspçılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 19:54 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da kendilerini polis süsü vererek önünü kestikleri araçta bulunan mağdurun 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını gasp eden şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)BAYRAMPAŞA'da kendilerini polis süsü vererek önünü kestikleri araçta bulunan mağdurun 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını gasp eden şüpheliler polis tarafından yakalandı. Film sahnelerini aratmayan olay kamerada saniye saniye yansıdı. Bayrampaşa'da 30 Ocak 2018 günü saat 22.30 şıralarında meydana gelen olayda mağdur İsmail Ç.'nin otomobilinin önü başka bir araç tarafından kesildi. O otomobil ve arkasından gelen bir başka otomobilden inen şüpheliler, kendilirini polis olarak tanıtarak İsmail Ç.'nin çantasında bulunan arkadaşına ait 400 bin lira ziynet eşyasını gasp ederek kaçtılar. Film sahnelerini aratmayan gasp olayı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara otomobilin önünün kesilmesi ve şüphelilerin gasp olayının ardından kaçış görüntüleri yansıdı. Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce şüphelilerin kullandığı araçların plakasını, ardından zanlıların kimliklerini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonla S.A.(35), M.E.(40), F.E.E.(43), gözaltına alındı. Bu şahısların ifadesi doğrultusunda diğer şüpheliler M.Ş.(30) ile D.Ç.(23) de yakalandı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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