Polis telefon dolandırıcılarına göz açtırmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), iletişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının önlenmesi kapsamında yapılan operasyonlarda son iki yıl içinde 2 bin 667 kişinin yakalandığını ve konuyla ilgili yapılan bilgilendirmeler neticesinde 2017 yılında olay sayısının bir önceki yıla göre yüzde 16, 2018 yılı ilk 2 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iletişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçu kapsamında vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis, savcı, banka görevlisi, sigorta yetkilisi gibi sıfatlar ile tanıtarak, “İsimlerinin FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığı veya bir olayda suçlu olarak geçtiği, bu örgütler tarafından banka hesabının boşaltılacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı” gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturan şüpheli şahısların verdikleri hesap numaralarına para havale edilmesi talebi veya para ve altınları belirttikleri yere bıraktırmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuna karşı vatandaşların bilgilendirilmesi ve mücadele amacıyla önleyici, düzenleyici ve adli çalışmaların yapıldığı belirtilerek, “İletişim yoluyla dolandırıcılık suçunu konu alan yaş gruplarına göre hazırlanmış üç ayrı karikatürün 7 milyon 508 bin 579 ders kitabında yayınlanması sağlanmıştır. Personelimiz tarafından 45 bin 337 vatandaşımıza suçu konu alan tiyatro gösterimi yapılmıştır. 62 bin 840 özel güvenlik görevlisine eğitim verilmiştir. Yerel ve ulusal yayın yapan 409 televizyon kanalı, bin 391 radyo kanalı ve 2 bin 315 gazetede bilgilendirme yapılmış aynı zamanda Ulusal yayın yapan 7 ayrı haber kanalına röportaj verilerek özel haber niteliğinde yayınlanması sağlanmıştır” denildi.

74 milyon cep telefonu abonesi SMS yoluyla uyarıldı

Açıklamada, konuyla ilgili 74 milyon cep telefonu abonesine ikişer kez uyarıcı SMS gönderildiği aktarılarak ülke genelinde vapur, metro, belediye otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında yayınlanmasının sağlandığı, 1 milyon 320 bin broşürün dağıtıldığı ve iletişim yoluyla dolandırıcılık suçunun nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamına alınmasının sağlandığı kaydedildi.

Son iki yıl içerisinde din görevlisi, öğrenci, öğrenci velileri, öğretmen, akademisyen, avukatlar, banka çalışanları, toplu taşım araç sürücüleri, esnaf ve meslek odası üyelerinden, 2016 yılında 42 milyon 202 bin 870 kişiye ve 2017 yılında 29 milyon 792 bin 656 kişiye bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Son iki yıl içerisinde, 2 bin 667 telefon dolandırıcısı yakalandı

Açıklamaya göre; planlı operasyonlar neticesinde son iki yıl içerisinde, 2 bin 667 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalar ve operasyonlar neticesinde 2017 yılında iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuna ait olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 16 azaldı. 2018 yılı ilk 2 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldı.

Vatandaşların bilinçlendirilmesi yönündeki çalışmalara ve operasyonel faaliyetlere devam edildiği aktarıldı.