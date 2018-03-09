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Polis uygulamasından kaçan motosikletli yayaya çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan motosikletli, yayaya çarptı.

Mersin’in Anamur ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan motosikletli, yayaya çarptı. Yaralı genç kız hastanede tedavi altına alınırken, motosikletli olay yerinden kaçtı.
Kaza, Saçkan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin dur ikazına uymayarak, uygulama alanından kaçan kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolda karşıdan karşıya geçmekte olan H.U.’ya (15) çarptı. Kazada yaralanan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada çarptığı genç kızın yaralanmasına sebep olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden firar etti.
Polis, motosiklet sürücüsünün tespiti için olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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