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Polis, uyuşturucu şüphelisini aracının lastiğine ateş ederek durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 13:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde otoyoldaki dinlenme tesisinde uyuşturucu pazarlığı yapan gruba polis baskın yaptı.

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde otoyoldaki dinlenme tesisinde uyuşturucu pazarlığı yapan gruba polis baskın yaptı. Elindeki uyuşturucuyla otomobile binerek kaçan şüpheli, aracın, lastiklere ateş edilerek durdurulması sonucu yakalandı. 4 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine İstanbul- Bursa otobanında bulunan bir dinlenme tesisinin çevresinde önlem aldı. Jandarmanın da destek verdiği operasyonda ekipler, tesiste uyuşturucu pazarlığı yapan bir gruba baskın yaptı. Polisleri fark eden şüphelilerden İ.K., elindeki uyuşturucu madde ile otomobile binerek kaçmaya başladı. Polisler, şüpheliyi yakalamak için aracın peşinden gitti. Araç, yaklaşık 500 metre ileride lastiklere ateş edilerek durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan İ.K., polislerin kovalaması sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, poşetler içinde 'skunk' adı verilen bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bir de silah şarjörü bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdüğü belirtildi.

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Polis, uyuşturucu şüphelisini aracının lastiğine ateş ederek durdurduPolis, uyuşturucu şüphelisini aracının lastiğine ateş ederek durdurdu
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