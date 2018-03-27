Polis ve askerlerin bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 şehit

Kayseri’de içerisinde polis ve askerlerin bulunduğu otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 özel harekat polisi şehit olurken, 2 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Sivas karayolu Bünyan yol ayrımında meydana gelen kazada, özel harekat polisi olan İbrahim Çınar yönetimindeki 06 SD 947 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine polis, asker, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan uzman onbaşı M.C.K. ve T.T. sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri, özel harekat polisi İbrahim Çınar’ın ise olay yerinde şehit olduğunu belirledi.
Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şehit polisin naaşı, hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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